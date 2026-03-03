Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Bankmitarbeitende betrügen Seniorin - 2603014

Ratingen (ots)

Am Montag, 2. März 2026, wurde eine 90-jährige Ratingerin von zwei falschen Bankmitarbeitenden betrogen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10 Uhr erhielt die Seniorin den Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Die Frau täuschte vor, dass es auf dem Konto der Seniorin zu verdächtigen Abbuchungen gekommen sei. Sie bot an, die Debitkarte auszutauschen und brachte die Ratingerin dazu, ihre Karte kurze Zeit später einem unbekannten Abholer zu übergeben. Als die Tochter der Seniorin am selben Tag zu Besuch kam, fiel der Betrug auf und die 90-Jährige erstattete Anzeige.

Die Seniorin beschreibt den Geldabholer als:

- ungefähr 30 Jahre alt - kräftig und groß - mit dichtem schwarzem Bart - mit westeuropäischem Erscheinungsbild - er trug eine schwarze Cap, ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose

Die Polizei fragt:

Wer hat am Montag gegen 10 Uhr in der Nähe der Duisburger Straße in Höhe des alten Friedhofs etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell