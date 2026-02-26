PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Produktionshalle

Hellenthal (ots)

Am Donnerstag (26. Februar) kam es um 0.40 Uhr in einem Betrieb in der Kölner Straße in Hellenthal zu einem Brand.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine Produktionshalle einer Firma, in der diverse Maschinen zur Herstellung von metallischen Rohren betrieben werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 21 Mitarbeitende in der Halle. Diese konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Trafokasten innerhalb der Halle aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein Mitarbeiter bemerkte das Feuer und informierte umgehend die Feuerwehr.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Gebäude wurde vollständig vom Stromnetz getrennt.

Durch das Feuer wurden der Trafokasten, eine dahinterliegende Gebäudewand sowie ein Außenfenster beschädigt. Weitere Maschinen in der Halle wurden nach derzeitigem Stand nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen oberen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-EU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zehnjähriger bei Zusammenstoß verletzt

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (25. Februar) kam es um 14.20 Uhr auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug von einer Grundstückseinfahrt über einen angrenzenden Fußgängerweg auf die Kommerner Straße einzufahren. Dabei übersah sie nach ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-EU: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus - Kupferrohre und Werkzeug entwendet

    Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 24. Februar, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 25. Februar, 11.46 Uhr, wurde in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Widderstraße in Euskirchen-Stotzheim eingebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie zuvor die Terrassentür aufhebelten. Aus dem Haus wurden Kupferrohre sowie diverses ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:35

    POL-EU: Unbekannte setzen Hecke in Brand - Zeugen greifen couragiert ein

    Zülpich (ots) - Am Dienstag, 24. Februar, kam es gegen 16.25 Uhr in der Düsseldorfer Straße in Zülpich zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Ein Zeuge bemerkte eine brennende Hecke vor einem Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten zwei bislang unbekannte Personen zuvor an der Hecke beobachtet werden. Als sich der Zeuge näherte, flüchteten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren