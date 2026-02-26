Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Produktionshalle

Hellenthal (ots)

Am Donnerstag (26. Februar) kam es um 0.40 Uhr in einem Betrieb in der Kölner Straße in Hellenthal zu einem Brand.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine Produktionshalle einer Firma, in der diverse Maschinen zur Herstellung von metallischen Rohren betrieben werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 21 Mitarbeitende in der Halle. Diese konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Trafokasten innerhalb der Halle aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein Mitarbeiter bemerkte das Feuer und informierte umgehend die Feuerwehr.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Gebäude wurde vollständig vom Stromnetz getrennt.

Durch das Feuer wurden der Trafokasten, eine dahinterliegende Gebäudewand sowie ein Außenfenster beschädigt. Weitere Maschinen in der Halle wurden nach derzeitigem Stand nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen oberen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell