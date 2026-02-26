Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zehnjähriger bei Zusammenstoß verletzt

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (25. Februar) kam es um 14.20 Uhr auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug von einer Grundstückseinfahrt über einen angrenzenden Fußgängerweg auf die Kommerner Straße einzufahren. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen ein von links über den Fußgängerweg fahrendes zehnjähriges Kind auf einem Fahrrad und touchierte dieses.

Anschließend entfernte sich die Fahrerin von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und ihre Personalien zu hinterlassen.

Der Zehnjährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.

Die Unfallverursacherin kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - etwa 19 bis 20 Jahre alt - dunkle, mittellange Haare - Brillenträgerin

Bei dem beteiligten Fahrzeug handelte es sich augenscheinlich um einen Kleinwagen eines japanischen Herstellers.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Fahrerin oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

