Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus - Kupferrohre und Werkzeug entwendet

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 24. Februar, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 25. Februar, 11.46 Uhr, wurde in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Widderstraße in Euskirchen-Stotzheim eingebrochen.

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie zuvor die Terrassentür aufhebelten. Aus dem Haus wurden Kupferrohre sowie diverses Werkzeug entwendet.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

