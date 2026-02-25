Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Alkoholisierter Fahrer gestoppt
Zülpich (ots)
Am Dienstag, den 24. Februar, gegen 14.51 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Brüsseler Straße in Zülpich-Füssenich einen 35-jährigen Mann aus Zülpich, der einen Transporter führte. Der Mann befuhr die Straße zuvor mit erhöhter Geschwindigkeit von Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Zülpich.
Beim Anhalten am Fahrbahnrand rollte das Fahrzeug mehrfach zurück und konnte erst nach mehreren Versuchen zum Stehen gebracht werden. Der Fahrer stieg aus und zeigte deutliche Gleichgewichtsstörungen.
Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Daraufhin wurde dem Mann auf der Polizeiwache Euskirchen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt.
Eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.
