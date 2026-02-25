Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgängerin bei Kollision verletzt

Kall (ots)

Am Dienstag, den 24. Februar, kam es gegen 9.32 Uhr auf der Keldenicher Straße in Kall zu einer Kollision zwischen einem 73-jährigen Pkw-Fahrer aus Kall und einer 63-jährigen Fußgängerin aus Kall.

Der Pkw-Fahrer befuhr die Keldenicher Straße in Richtung Kreisverkehr. Nach eigenen Angaben bremste er kurz vor dem Kreisverkehr ab, nahm die Fußgängerin auf dem Fußgängerüberweg jedoch offenbar nicht wahr, sodass es frontal zur Kollision kam.

Der Pkw-Fahrer leistete bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Die 63-jährige Fußgängerin wurde bei dem Unfall verletzt.

