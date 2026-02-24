Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeuge meldet Schlangenlinien: Polizeibeamte beenden Abenteuerfahrt eines 17-Jährigen

Blankenheim (ots)

Am Montagabend (23. Februar) gegen 20.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei auffällige Fahrmanöver auf der Ahrstraße in Blankenheim. Ein Wohnmobil war dort in deutlichen Schlangenlinien unterwegs und verließ dabei stellenweise den vorgesehenen Fahrstreifen - sehr zur Verwunderung anderer Verkehrsteilnehmer offenbar auch unter Einbeziehung des Bürgersteigs.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand das beschriebene Wohnmobil unverschlossen am Fahrbahnrand in der Ahrstraße. Der Fahrzeugschlüssel steckte noch im Zündschloss, eine verantwortliche Person befand sich jedoch nicht im Fahrzeug.

Der Zeuge gab an, dass der Fahrer das Wohnmobil kurz zuvor fußläufig in Richtung eines nahegelegenen Speiserestaurants verlassen habe. Wenige Minuten später kehrte eine Person zum Fahrzeug zurück.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um einen 17-Jährigen aus dem Rhein-Erft-Kreis handelt. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er altersbedingt nicht vorweisen.

Das Wohnmobil sowie das im Fahrzeug befindliche Mofa wurden sichergestellt. Der 17-Jährige wurde zur Polizeiwache Schleiden verbracht und anschließend in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurde eine Strafanzeige bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

