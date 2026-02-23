PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter greift 37-Jährige an

Euskirchen (ots)

Am Samstagmorgen (21. Februar) ist es auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einem versuchten Übergriff auf eine 37-jährige Frau gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die Frau gegen 6.36 Uhr auf der Kommerner Straße, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert wurde, ihn zu begleiten. Als sie sich entfernen wollte, hielt der Mann sie fest und zog sie an den Haaren.

Der 37-Jährigen gelang es, sich loszureißen und zu flüchten. Während der Flucht stürzte sie und verletzte sich dabei.

Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer wurde auf die Frau aufmerksam, sprach sie an und verständigte den Rettungsdienst. Die 37-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte kann derzeit nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

