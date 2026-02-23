Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Diebstahl aus Wohnmobil

Weilerswist-Metternich (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 27. Januar, 17 Uhr, bis Samstag, 21. Februar, 10 Uhr, kam es in Weilerswist-Metternich zu einem versuchten Diebstahl aus einem Wohnmobil.

Unbekannte beschädigten das Dreiecksfenster der Fahrertür. Durch das offene Fenster wurde versucht, die Zentralverriegelung von innen zu entriegeln.

Eine zusätzliche Sicherung in Form eines Metallriegels an allen Türen verhinderte jedoch den Zugriff auf das Fahrzeug. Es wurden keine Gegenstände aus dem Wohnmobil entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell