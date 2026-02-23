PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Amphibienwanderung im Kreis Euskirchen - Polizei bittet um erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr

Kreis Euskirchen (ots)

Mit den zu erwartenden steigenden Temperaturen und vermehrten Niederschlägen beginnt im Kreis Euskirchen erneut die jährliche Amphibienwanderung. Kröten, Frösche und Molche machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern und müssen dabei häufig Straßen überqueren. Die Polizei Euskirchen ruft daher alle Verkehrsteilnehmer zu besonderer Aufmerksamkeit auf.

Die Wanderung findet überwiegend in den Abend- und Nachtstunden bei mildem, feuchtem Wetter statt. Dabei legen die Tiere Strecken von bis zu zwei Kilometern zurück und queren teilweise auch stark befahrene Verkehrswege. Für Autofahrer besteht die Gefahr, Amphibien oder die eingesetzten Helfer zu spät zu erkennen.

Von Mitte Februar bis Ende April engagieren sich zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer entlang der bekannten Wanderstrecken. Sie errichten Amphibienschutzzäune, sammeln die Tiere ein und bringen sie sicher auf die jeweils andere Straßenseite. An verschiedenen Abschnitten im Kreisgebiet wurden entsprechende Schutzmaßnahmen bereits eingerichtet.

Besondere Vorsicht ist unter anderem auf folgenden Strecken geboten:

   -	Euskirchen - In den Essigbenden / Am Mitbach -	K 11 Weilerswist 
- Bodenheim -	Zülpich - Bachsteinweg -	Mechernich - B 477, Höhe 
Krematorium -	Mechernich - Bleibachstraße, Höhe Steinmetz -	 
Mechernich-Satzvey - Firmenicher Straße -	Mechernich-Satzvey - 
Gartzemer Straße -	Mechernich-Kommern - Mühlenpark / Ernst-Becker-Weg
-	Bad Münstereifel - Schleidpark -	Bad Münstereifel - Eicherscheid, L
165 am Regenrückhaltebecken -	 Hellenthal - L 22 unterhalb der 
Wildenburg -	Hellenthal - Zufahrt nach Wahld -	Kall-Wahlen - K 60 
Schleidener Straße -	 Blankenheim-Dollendorf - K 69 -	Dahlem - 
Kronenburger See / B 421

Die Polizei Euskirchen appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere in den Dämmerungs- und Nachtstunden die Geschwindigkeit anzupassen, auf entsprechende Beschilderungen zu achten und besondere Rücksicht auf die eingesetzten Helfer zu nehmen. Durch umsichtiges Verhalten können Unfälle vermieden und ein wichtiger Beitrag zum Schutz der heimischen Tierwelt geleistet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 08:25

    POL-EU: Nach Diebstahl aus Tankstelle betrunken davongefahren - Festnahme

    Weilerswist (ots) - Am Samstag, 21.02.2026, um 13:15 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in einer Tankstelle in Weilerswist. Zwei 25 und 33jährige Moldauer hatten Gegenstände aus der Auslage der Tankstelle genommen und sich, ohne diese zu bezahlen, in einem Pkw entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Männer in Weilerswist angetroffen werden. Da der 25jährige ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 08:24

    POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

    Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Freitag, 20.02.2026, gegen 21:00 Uhr, entdeckte der Eigentümer eines Einfamilienhauses den Einbruch in der Amundsenstr. in Euskirchen-Großbüllesheim. Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit des Eigentümers genutzt und gewaltsam die Terrassentür geöffnet. Nachdem sie sich so Zutritt ins Haus verschafft hatten, durchsuchten sie das darin befindliche Mobiliar, machten jedoch ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:45

    POL-EU: Holztransporter erheblich überladen - 61 Tonnen festgestellt

    Hellenthal (ots) - Am Vormittag des 19. Februar 2026 kontrollierten Polizeibeamte am Grenzübergang Losheimer Graben einen Holztransporter nach der Einreise aus Belgien. Aufgrund der Fahrzeuglänge und der kompakten Ladung aus Kiefernstämmen bestand der Verdacht einer Überladung. Bei der anschließenden Wiegung wurde festgestellt, dass die zulässige Gesamtmasse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren