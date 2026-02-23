Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Amphibienwanderung im Kreis Euskirchen - Polizei bittet um erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr

Kreis Euskirchen (ots)

Mit den zu erwartenden steigenden Temperaturen und vermehrten Niederschlägen beginnt im Kreis Euskirchen erneut die jährliche Amphibienwanderung. Kröten, Frösche und Molche machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern und müssen dabei häufig Straßen überqueren. Die Polizei Euskirchen ruft daher alle Verkehrsteilnehmer zu besonderer Aufmerksamkeit auf.

Die Wanderung findet überwiegend in den Abend- und Nachtstunden bei mildem, feuchtem Wetter statt. Dabei legen die Tiere Strecken von bis zu zwei Kilometern zurück und queren teilweise auch stark befahrene Verkehrswege. Für Autofahrer besteht die Gefahr, Amphibien oder die eingesetzten Helfer zu spät zu erkennen.

Von Mitte Februar bis Ende April engagieren sich zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer entlang der bekannten Wanderstrecken. Sie errichten Amphibienschutzzäune, sammeln die Tiere ein und bringen sie sicher auf die jeweils andere Straßenseite. An verschiedenen Abschnitten im Kreisgebiet wurden entsprechende Schutzmaßnahmen bereits eingerichtet.

Besondere Vorsicht ist unter anderem auf folgenden Strecken geboten:

- Euskirchen - In den Essigbenden / Am Mitbach - K 11 Weilerswist - Bodenheim - Zülpich - Bachsteinweg - Mechernich - B 477, Höhe Krematorium - Mechernich - Bleibachstraße, Höhe Steinmetz - Mechernich-Satzvey - Firmenicher Straße - Mechernich-Satzvey - Gartzemer Straße - Mechernich-Kommern - Mühlenpark / Ernst-Becker-Weg - Bad Münstereifel - Schleidpark - Bad Münstereifel - Eicherscheid, L 165 am Regenrückhaltebecken - Hellenthal - L 22 unterhalb der Wildenburg - Hellenthal - Zufahrt nach Wahld - Kall-Wahlen - K 60 Schleidener Straße - Blankenheim-Dollendorf - K 69 - Dahlem - Kronenburger See / B 421

Die Polizei Euskirchen appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere in den Dämmerungs- und Nachtstunden die Geschwindigkeit anzupassen, auf entsprechende Beschilderungen zu achten und besondere Rücksicht auf die eingesetzten Helfer zu nehmen. Durch umsichtiges Verhalten können Unfälle vermieden und ein wichtiger Beitrag zum Schutz der heimischen Tierwelt geleistet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell