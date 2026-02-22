PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Diebstahl aus Tankstelle betrunken davongefahren - Festnahme

Weilerswist (ots)

Am Samstag, 21.02.2026, um 13:15 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in einer Tankstelle in Weilerswist.

Zwei 25 und 33jährige Moldauer hatten Gegenstände aus der Auslage der Tankstelle genommen und sich, ohne diese zu bezahlen, in einem Pkw entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Männer in Weilerswist angetroffen werden. Da der 25jährige Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe angeordnet. Auf der Polizeiwache leistete er bei der Entnahme der Blutprobe Widerstand. Da sich nachfolgend Haftgründe ergaben, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Sein Begleiter wurde vor Ort wieder entlassen. Auch gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 08:24

    POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

    Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Freitag, 20.02.2026, gegen 21:00 Uhr, entdeckte der Eigentümer eines Einfamilienhauses den Einbruch in der Amundsenstr. in Euskirchen-Großbüllesheim. Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit des Eigentümers genutzt und gewaltsam die Terrassentür geöffnet. Nachdem sie sich so Zutritt ins Haus verschafft hatten, durchsuchten sie das darin befindliche Mobiliar, machten jedoch ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:45

    POL-EU: Holztransporter erheblich überladen - 61 Tonnen festgestellt

    Hellenthal (ots) - Am Vormittag des 19. Februar 2026 kontrollierten Polizeibeamte am Grenzübergang Losheimer Graben einen Holztransporter nach der Einreise aus Belgien. Aufgrund der Fahrzeuglänge und der kompakten Ladung aus Kiefernstämmen bestand der Verdacht einer Überladung. Bei der anschließenden Wiegung wurde festgestellt, dass die zulässige Gesamtmasse ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:44

    POL-EU: Starke Rauchentwicklung

    Bad Münstereifel (ots) - Am Donnerstag, 19. Februar, kam es um 21.05 Uhr in der Peter-Greven-Straße zu einem Brandereignis. In einem dort ansässigen Betrieb geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein mit Staub und Kalk gefülltes Big Pack in Brand. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte verhindert werden, da das brennende "Big Pack" rechtzeitig aus der Halle gebracht wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren