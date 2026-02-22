Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Diebstahl aus Tankstelle betrunken davongefahren - Festnahme

Weilerswist (ots)

Am Samstag, 21.02.2026, um 13:15 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in einer Tankstelle in Weilerswist.

Zwei 25 und 33jährige Moldauer hatten Gegenstände aus der Auslage der Tankstelle genommen und sich, ohne diese zu bezahlen, in einem Pkw entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Männer in Weilerswist angetroffen werden. Da der 25jährige Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe angeordnet. Auf der Polizeiwache leistete er bei der Entnahme der Blutprobe Widerstand. Da sich nachfolgend Haftgründe ergaben, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Sein Begleiter wurde vor Ort wieder entlassen. Auch gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt.

