Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, gegen 21:00 Uhr, entdeckte der Eigentümer eines Einfamilienhauses den Einbruch in der Amundsenstr. in Euskirchen-Großbüllesheim.

Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit des Eigentümers genutzt und gewaltsam die Terrassentür geöffnet. Nachdem sie sich so Zutritt ins Haus verschafft hatten, durchsuchten sie das darin befindliche Mobiliar, machten jedoch keine Beute.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Es wurde eine Anzeige wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell