Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Neunkirchen: Aufnahme des Wirkbetriebes

Neunkirchen (ots)

Mit der Aufnahme des Wirkbetriebs des Bundespolizeireviers am Hauptbahnhof Neunkirchen am 12. Januar 2026 ist die Bundespolizei nun dauerhaft vor Ort präsent. Die Einsatzkräfte sorgen für die Sicherheit am Bahnhof und das direkte Umfeld.

Der Hauptbahnhof Neunkirchen stellt einen bedeutenden Verkehrsknotenpunkt im regionalen Bahnverkehr dar und bedarf der besonderen polizeilichen Aufmerksamkeit. Ziel ist es, die polizeiliche Präsenz weiter zu erhöhen, präventiv zu wirken und in enger Abstimmung mit dem Land eine schnelle und effektive Reaktionsfähigkeit bei sicherheitsrelevanten Ereignissen zu sicherzustellen.

Die bewährte Zusammenarbeit mit den örtlichen Sicherheitsbehörden und weiteren Partnern wird fortgesetzt und weiter intensiviert. Die Stadt Neunkirchen hat die bisherige Entwicklung des Standortes eng begleitet.

