Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Versuch der unerlaubten Einreise endet in der JVA Ottweiler

Merzig - Perl (ots)

Am vergangenen Samstag kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der temporäre wiedereingeführten Grenzkontrollen im Bereich der BAB 8 - Rastplatz Moseltal einen 37-jähriger Mann. Hierbei konnte der moldauische Staatsangehörige nicht die für die Einreise in das Bundesgebiet notwendigen Dokumente vorlegen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab zusätzlich einen durch die Staatsanwaltschaft Berlin verhängten Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Diebstahls. Weiterhin bestand eine Ausschreibung der Polizei Berlin zur Sicherstellung des Führerscheins und Aussprache eines einmonatigen Fahrverbotes. Bei der Durchsuchung des durch den Mann genutzten Kleintransporters wurden nicht nur der Führerschein, sondern auch als Plagiate einzustufende Smartphones, Smartwatches und AirPods aufgefunden und sichergestellt. Den Moldauer erwarten nun weitere Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise sowie Verstoß gegen das Markengesetz. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann in die JVA Ottweiler eingeliefert, da er die wegen Diebstahls verhängte Geldstrafe in Höhe von 890 Euro nicht aufbringen konnte.

