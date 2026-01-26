Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Festnahme durch Bundespolizei nach Ladendiebstahl am Hauptbahnhof in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, den 23. Januar 2026 gegen 19:00 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv der Rossmannfiliale am Hauptbahnhof Saarbrücken einen 31-Jährigen algerischer Staatsangehörigkeit bei einem Diebstahl. Die alarmierte Bundespolizei der Wache am Hauptbahnhof konnte den Tatverdächtigen auf dem Bahnhofsvorplatz antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen.

Die Abfrage im polizeilichen Informationssystem ergab unter anderem fünf Fahndungsnotierungen zur Festnahme des 31-Jährigen. Dieser wurde im Anschluss in eine JVA gebracht.

