Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Grenzüberschreitende Maßnahmen: Bundespolizei, Gendarmerie Nationale, Landespolizei und Zoll führen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz durch

Naßweiler-Bremerhof (ots)

Am Samstag, den 24. Januar 2026, haben die Bundespolizei, die Gendarmerie Nationale, die Landespolizei sowie der Zoll im Bereich Naßweiler-Bremerhof einen abgestimmten grenzüberschreitenden Kontrolleinsatz erfolgreich durchgeführt. Ziel dieses Einsatzes war die konsequente Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität in einem Gebiet, das aufgrund seines komplexen geographischen Verlaufs regelmäßig im Fokus gemeinsamer Maßnahmen steht.

Der Einsatzraum erfordert ein enges und koordiniertes Vorgehen der unterschiedlichsten Einsatzkräfte. Die gute Zusammenarbeit zeigte sich in drei Fällen, in denen unerlaubte Einreiseversuche verhindert werden konnten. Der gemeinsame Einsatz unterstreicht erneut die hohe Bedeutung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit im Grenzgebiet. Durch die enge Abstimmung, den direkten Informationsaustausch und das abgestimmte Vorgehen können grenzüberschreitende Straftaten effektiv bekämpft und illegale Aktivitäten bereits im Ansatz gestoppt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell