Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jugendlicher angegriffen und beraubt

Mechernich (ots)

Am Freitag, 20. Februar, kam es in der Straße "Bahnhofsberg" in Mechernich zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 15-Jährigen.

Gegen 21.55 Uhr wurde der 15-Jährige aus Mechernich von einem ihm bekannten 16-Jährigen, ebenfalls aus Mechernich, angesprochen. Währenddessen näherte sich von hinten ein weiterer Mann und schlug dem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht. Der 15-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und wurde verletzt. Zudem wurde seine Brille beschädigt.

Beim Sturz fielen das Mobiltelefon und ein Kopfhörer des Jugendlichen zu Boden. Diese Gegenstände wurden von den beteiligten Personen aufgehoben und entwendet. Anschließend flüchteten beide Personen mit Motorrollern vom Tatort. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,85 m groß - etwa 40 Jahre alt - Bart - normale Statur - schwarze Kappe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Raubs aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell