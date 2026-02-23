Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 100. "Crash Kurs NRW"-Veranstaltung

Bild-Infos

Download

Bad Münstereifel (ots)

Am Freitag, den 20. Februar, fand in der Aula des Schulzentrums in Bad Münstereifel die 100. Veranstaltung des Projekts Crash Kurs NRW im Kreis Euskirchen statt. Rund 135 Schülerinnen und Schüler nahmen an der eindrucksvollen Präventionsveranstaltung teil.

Ebenfalls anwesend waren Landrat und Behördenleiter Markus Ramers, Abteilungsleiterin Polizei, Polizeidirektorin Gabriele Mälchers, die leitende Polizeidirektorin Maria del Carmen Fernandez Mendez (IM NRW, A4 Referat 414), Polizeihauptkommissarin Kerstin Hassel (IM NRW, A4 Referat 414) und Polizeidirektorin Martina Mensching (LAFP Dezernat 24). Moderiert wurde die Veranstaltung von PHK Jörg Meyer.

Seit mittlerweile 14 Jahren wird das Projekt im Kreis Euskirchen an weiterführenden Schulen durchgeführt. In dieser Zeit konnten über 24.500 junge Menschen erreicht werden. Ziel von „Crash Kurs NRW“ ist es, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und dadurch schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.

Die Zahlen aus dem Jahr 2025 verdeutlichen die Bedeutung dieser Präventionsarbeit: Im Kreis Euskirchen ereigneten sich rund 5.700 Verkehrsunfälle. Zehn Menschen kamen dabei ums Leben, darunter zwei junge Motorradfahrer im Alter von 19 und 20 Jahren. Besonders betroffen ist die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen, die überdurchschnittlich häufig in schwere Verkehrsunfälle verwickelt ist. Hinter jeder Zahl steht ein persönliches Schicksal, eine Familie, Freundinnen und Freunde.

Das Präventionsprogramm „Crash Kurs NRW“ macht mit emotionalen Berichten von Beteiligten sowie mit eindringlichen Bildern deutlich, dass Verkehrsunfälle Ursachen haben. Sie geschehen nicht einfach – sie werden ausgelöst, weil Regeln missachtet, Risiken unterschätzt oder falsche Entscheidungen getroffen werden. Genau darin liegt auch die wichtige Botschaft: Viele Unfälle sind vermeidbar.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird eindringlich vermittelt, wie lebensgefährlich riskantes Verhalten im Straßenverkehr sein kann. Ob als Fahrende oder Mitfahrende – das eigene Handeln ist entscheidend. Jede Entscheidung zählt: der Blick aufs Handy, überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer oder das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes können schwerwiegende Folgen haben.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen persönliche Erfahrungsberichte von Polizistinnen und Polizisten, Rettungskräften, Notärzten und Seelsorgern. Sie schildern reale Einsatzsituationen und machen deutlich, wie schnell eine einzige falsche Entscheidung dramatische Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Ramers betonte: ,,Mit ihrem Engagement setzen sie sich auf besondere Weise für die Verkehrssicherheit ein – für das Leben anderer Menschen. Menschen, die mit ihrer eigenen Geschichte und ihrem Mut täglich junge Herzen und Köpfe erreichen, um ihnen eine der wichtigsten Botschaften mit auf den Weg zu geben: Unfälle verhindern – Leben schützen."

Allen Beteiligten gilt ein herzlicher Dank für ihr Engagement und ihren Einsatz, mit dem sie einen wertvollen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

Mitwirkende vom Crash Kurs Team Euskirchen:

PHK Jörg Meyer, Polizei – VSB, Moderator/Organisation,

PHKin Lydia Hüpgen, Polizei – VSB, Organisation,

Alexander Rheindorf, Feuerwehr, Referent,

Rainer Brück, Rettungsdienst, Referent,

KOK Angelo Rubino, Polizei, Referent,

PHKin Christina Specht, Polizei, Referentin,

PHKin Angela Fuchs, Polizei, Referentin,

PHK Marco Herschbach, Polizei –VU-Opfer, Referent,

Nicole Holland, Verkehrsunfallopfer, Referentin,

Barbara Gimkiewicz, Angehörige (Mutter v. Verkehrsunfallopfer), Referentin,

Iris Mäusl, Notfallseelsorgerin Krisenintervention, Referentin,

Ludwig Szopinski, Notfallseelsorger Krisenintervention, Referent,

Angelika Wagner, Notfallseelsorgerin Krisenintervention, Betreuerin,

Die 100. Veranstaltung markiert einen besonderen Meilenstein in der erfolgreichen Präventionsarbeit im Kreis Euskirchen. Sie zeigt, wie wichtig es ist, junge Menschen frühzeitig für Verantwortung und Umsicht im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell