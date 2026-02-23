Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vier Personen bei Kollision verletzt

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, 22. Februar, gegen 20.59 Uhr, kam es auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist befuhr die Münstereifeler Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links auf die Straße "Eifelring" abzubiegen, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Euskirchen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 34-Jährige sowie zwei Familienmitglieder in seinem Pkw im Alter von 28 und 2 Jahren verletzt. Auch der 53-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

