PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vier Personen bei Kollision verletzt

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, 22. Februar, gegen 20.59 Uhr, kam es auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist befuhr die Münstereifeler Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links auf die Straße "Eifelring" abzubiegen, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Euskirchen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 34-Jährige sowie zwei Familienmitglieder in seinem Pkw im Alter von 28 und 2 Jahren verletzt. Auch der 53-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:30

    POL-EU: Reinigungskraft entwendet EC-Karte und Schmuck

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstag, 19. Februar 2026, kam es in einem Einfamilienhaus in der Billiger Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 54-jährigen Frau. Die Frau hatte über eine Vermittlungs-App ein Inserat einer Reinigungskraft gefunden und diese für ein Vorstellungsgespräch kontaktiert. Im Anschluss vereinbarten beide Parteien einen Reinigungstermin. Die Unbekannte erledigte mehrere Stunden ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:30

    POL-EU: Versuchter Diebstahl aus Wohnmobil

    Weilerswist-Metternich (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 27. Januar, 17 Uhr, bis Samstag, 21. Februar, 10 Uhr, kam es in Weilerswist-Metternich zu einem versuchten Diebstahl aus einem Wohnmobil. Unbekannte beschädigten das Dreiecksfenster der Fahrertür. Durch das offene Fenster wurde versucht, die Zentralverriegelung von innen zu entriegeln. Eine zusätzliche Sicherung in Form eines Metallriegels an allen Türen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:30

    POL-EU: Jugendlicher angegriffen und beraubt

    Mechernich (ots) - Am Freitag, 20. Februar, kam es in der Straße "Bahnhofsberg" in Mechernich zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 15-Jährigen. Gegen 21.55 Uhr wurde der 15-Jährige aus Mechernich von einem ihm bekannten 16-Jährigen, ebenfalls aus Mechernich, angesprochen. Währenddessen näherte sich von hinten ein weiterer Mann und schlug dem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht. Der 15-Jährige stürzte daraufhin zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren