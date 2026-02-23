Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reinigungskraft entwendet EC-Karte und Schmuck

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, kam es in einem Einfamilienhaus in der Billiger Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 54-jährigen Frau.

Die Frau hatte über eine Vermittlungs-App ein Inserat einer Reinigungskraft gefunden und diese für ein Vorstellungsgespräch kontaktiert. Im Anschluss vereinbarten beide Parteien einen Reinigungstermin.

Die Unbekannte erledigte mehrere Stunden Reinigungsarbeiten in dem Einfamilienhaus. Nach Beendigung der Arbeiten bezahlte die 54-Jährige die Reinigungskraft, die anschließend das Haus gegen 13.30 Uhr verließ. Ein weiterer Reinigungstermin wurde vereinbart.

Später bemerkte die 54-Jährige, dass eine EC-Karte sowie ein Armband aus dem Haus entwendet worden waren.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen.

