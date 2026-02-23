PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reinigungskraft entwendet EC-Karte und Schmuck

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, kam es in einem Einfamilienhaus in der Billiger Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 54-jährigen Frau.

Die Frau hatte über eine Vermittlungs-App ein Inserat einer Reinigungskraft gefunden und diese für ein Vorstellungsgespräch kontaktiert. Im Anschluss vereinbarten beide Parteien einen Reinigungstermin.

Die Unbekannte erledigte mehrere Stunden Reinigungsarbeiten in dem Einfamilienhaus. Nach Beendigung der Arbeiten bezahlte die 54-Jährige die Reinigungskraft, die anschließend das Haus gegen 13.30 Uhr verließ. Ein weiterer Reinigungstermin wurde vereinbart.

Später bemerkte die 54-Jährige, dass eine EC-Karte sowie ein Armband aus dem Haus entwendet worden waren.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:30

    POL-EU: Versuchter Diebstahl aus Wohnmobil

    Weilerswist-Metternich (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 27. Januar, 17 Uhr, bis Samstag, 21. Februar, 10 Uhr, kam es in Weilerswist-Metternich zu einem versuchten Diebstahl aus einem Wohnmobil. Unbekannte beschädigten das Dreiecksfenster der Fahrertür. Durch das offene Fenster wurde versucht, die Zentralverriegelung von innen zu entriegeln. Eine zusätzliche Sicherung in Form eines Metallriegels an allen Türen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:30

    POL-EU: Jugendlicher angegriffen und beraubt

    Mechernich (ots) - Am Freitag, 20. Februar, kam es in der Straße "Bahnhofsberg" in Mechernich zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 15-Jährigen. Gegen 21.55 Uhr wurde der 15-Jährige aus Mechernich von einem ihm bekannten 16-Jährigen, ebenfalls aus Mechernich, angesprochen. Währenddessen näherte sich von hinten ein weiterer Mann und schlug dem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht. Der 15-Jährige stürzte daraufhin zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren