Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Flucht

Hellenthal-Miescheiderheide (ots)

Am Montag, den 23. Februar, gegen 16 Uhr, kam es in der Grenzstraße in Hellenthal-Miescheiderheide zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal befuhr die Bundesstraße 265 von Hellenthal-Hollerath in Fahrtrichtung Hellenthal-Miescheid. Beim Abbiegen nach links in die Grenzstraße kam ihm ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal entgegen.

Im Kurvenbereich schnitten sich die Fahrzeuge, wobei es zu einer Kollision der Außenspiegel kam.

Im Anschluss stieg der 45-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und versuchte, den 54-Jährigen zu schlagen, traf ihn jedoch nicht.

Danach entfernte sich der 45-Jährige mit dem Fahrzeug und verließ die Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand am Pkw des 45-Jährigen leichter Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls mit Flucht aufgenommen. Weiter wurde gegen den 45-Jährigen eine Anzeige bezüglich der versuchten Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell