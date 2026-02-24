Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verkehrsunfall mit Flucht
Hellenthal-Miescheiderheide (ots)
Am Montag, den 23. Februar, gegen 16 Uhr, kam es in der Grenzstraße in Hellenthal-Miescheiderheide zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.
Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal befuhr die Bundesstraße 265 von Hellenthal-Hollerath in Fahrtrichtung Hellenthal-Miescheid. Beim Abbiegen nach links in die Grenzstraße kam ihm ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal entgegen.
Im Kurvenbereich schnitten sich die Fahrzeuge, wobei es zu einer Kollision der Außenspiegel kam.
Im Anschluss stieg der 45-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und versuchte, den 54-Jährigen zu schlagen, traf ihn jedoch nicht.
Danach entfernte sich der 45-Jährige mit dem Fahrzeug und verließ die Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand am Pkw des 45-Jährigen leichter Sachschaden.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls mit Flucht aufgenommen. Weiter wurde gegen den 45-Jährigen eine Anzeige bezüglich der versuchten Körperverletzung gefertigt.
