PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbruch

Euskirchen (ots)

Am Montag, den 23. Februar, kam es im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 14 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung von einem Mehrfamilienhaus in der Kessenicher Straße in Euskirchen.

An der Wohnungstür wurden Hebelspuren festgestellt. Die Tür blieb jedoch verschlossen, sodass die Unbekannten nicht in die Wohnung gelangten. Es wurden keine Gegenstände entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einen oberen dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten Einbruchs aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:30

    POL-EU: Unbekannter greift 37-Jährige an

    Euskirchen (ots) - Am Samstagmorgen (21. Februar) ist es auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einem versuchten Übergriff auf eine 37-jährige Frau gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die Frau gegen 6.36 Uhr auf der Kommerner Straße, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert wurde, ihn zu begleiten. Als sie sich entfernen wollte, hielt der Mann sie fest und ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:30

    POL-EU: Vier Personen bei Kollision verletzt

    Euskirchen (ots) - Am Sonntag, 22. Februar, gegen 20.59 Uhr, kam es auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist befuhr die Münstereifeler Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links auf die Straße "Eifelring" abzubiegen, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden und ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:30

    POL-EU: Reinigungskraft entwendet EC-Karte und Schmuck

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstag, 19. Februar 2026, kam es in einem Einfamilienhaus in der Billiger Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 54-jährigen Frau. Die Frau hatte über eine Vermittlungs-App ein Inserat einer Reinigungskraft gefunden und diese für ein Vorstellungsgespräch kontaktiert. Im Anschluss vereinbarten beide Parteien einen Reinigungstermin. Die Unbekannte erledigte mehrere Stunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren