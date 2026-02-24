Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbruch

Euskirchen (ots)

Am Montag, den 23. Februar, kam es im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 14 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung von einem Mehrfamilienhaus in der Kessenicher Straße in Euskirchen.

An der Wohnungstür wurden Hebelspuren festgestellt. Die Tür blieb jedoch verschlossen, sodass die Unbekannten nicht in die Wohnung gelangten. Es wurden keine Gegenstände entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einen oberen dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten Einbruchs aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell