Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 18-Jähriger überfallen - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer haben am Donnerstagabend in der Altstadt einen 18-Jährigen überfallen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen passten sie ihr Opfer kurz vor 21 Uhr in der Seminargasse ab. Die Unbekannten sahen es auf die Bauchtasche des 18-Jährigen ab. Während der Tatbegehung kam es zwischen den drei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Schließlich ergriffen die Täter die Flucht, ohne Beute. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Er alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte fahndeten nach den Verdächtigen, von welchen eine Personenbeschreibung vorliegt. Demnach ist einer der Täter etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Der andere Mann ist circa 1,90 Meter groß, breit gebaut und wirke "dicklich". Er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einer Cargo-Hose und einer Lederjacke - mit einem Filz oder Pelz am Kragen - bekleidet. Sowohl die Jacke, als auch die Hose waren dunkelfarben. Von der Jacke hob sich eine helle Kapuze ab, die an seiner Kleidung sichtbar war. Beide Männer sollen gebräunte oder dunkle Hautfarbe haben. Die Suche nach dem Duo verlief erfolglos, weshalb die Polizei nun um Hinweise bittet: Wer kann Angaben zu den Männern machen? Wem sind die Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

