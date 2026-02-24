PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht- 13-jähriger Schüler verletzt

Euskirchen (ots)

Am 23. Februar (Montag), zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, kam es auf der Stettiner Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Schüler auf seinem Heimweg von der Schule verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Kind von einem Führer eines E-Scooters angefahren. Auf dem E-Scooter befand sich ebenfalls noch eine weibliche Person. Der Fahrzeugführer erkundigte sich zunächst nach dem Gesundheitszustand des Kindes, entfernte sich anschließend jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder weitere Maßnahmen einzuleiten.

Beschreibung der Beteiligten:

Fahrzeugführer (männlich): - Ca. 16-17 Jahre alt - Ca. 170-185 cm groß - Europäisches Erscheinungsbild - Kurze blonde Haare - Schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe

Begleitperson auf dem E-Scooter (weiblich): - Ca. 15-17 Jahre alt - Ca. 160 cm groß, schlanke Statur - Lange, offene blonde Haare - Schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. Jede Beobachtung kann helfen, den Vorfall aufzuklären und den Unfallverursacher zu ermitteln.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

