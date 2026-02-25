Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Euskirchen (ots)

Am Dienstag, den 24. Februar, kam es gegen 7.30 Uhr auf der Kommerner Straße in Fahrtrichtung Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr die Kommerner Straße in Richtung Euskirchen, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Ein hinter ihr fahrender 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich konnte sein Fahrzeug rechtzeitig abbremsen.

Hinter dem 19-Jährigen befand sich ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ebenfalls aus Mechernich, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Pkw des 19-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 19-Jährigen auf den Pkw der 51-Jährigen geschoben.

Die 51-Jährige sowie der 19-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

