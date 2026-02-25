PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raubdelikt- 36-Jähriger verletzt

Euskirchen (ots)

Am Dienstag, den 24. Februar, kam es gegen 13.30 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Frauenberger Straße zu einem Raubdelikt.

Ein 36-jähriger Mann aus Euskirchen wurde dort von zwei unbekannten männlichen Personen sowie einer unbekannten weiblichen Person aufgesucht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert.

Nachdem er dies verneinte, wurde er zunächst von einem der unbekannten Männer geschlagen. In dem anschließenden Handgemenge verletzte einer der Unbekannten den 36-Jährigen mit einem Messer am Bein.

Im Anschluss flüchteten die Personen ohne Beute von der Örtlichkeit in Richtung der Dechant-Vogt-Straße. Die beiden unbekannten männlichen Personen trugen Masken.

Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen beobachteten die Situation und informierten die Polizei über den Vorfall.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des schweren Raubs aufgenommen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Zwei männliche Personen:

   -beide schwarze Haare -17 bis 18 Jahre alt -dunkel gekleidet 
-beide trugen schwarze Wintermützen.

Weibliche Person:

   -korpulent -ca. 16 bis 17 Jahre alt -goldblonde schulterlange 
Haare -bekleidet mit einer blauen Jeans -dunkles Oberteil

Wenn Sie Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

