Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte setzen Hecke in Brand - Zeugen greifen couragiert ein

Zülpich (ots)

Am Dienstag, 24. Februar, kam es gegen 16.25 Uhr in der Düsseldorfer Straße in Zülpich zu einer Sachbeschädigung durch Feuer.

Ein Zeuge bemerkte eine brennende Hecke vor einem Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten zwei bislang unbekannte Personen zuvor an der Hecke beobachtet werden. Als sich der Zeuge näherte, flüchteten die Unbekannten über die Neusser Straße in Richtung Xantener Straße.

Personenbeschreibung:

1. Person:

   - männlich
   - ca. 1,70m
   - schwarze Jacke
   - schwarze Hose
   - schwarze Kapuze über dem Kopf
   - schwarze Schuhe mit weißen Sohlen

2. Person

   - männlich
   - ca. 1,65m
   - schwarze Jacke
   - schwarze Hose
   - schwarze Kapuze über dem Kopf
   - schwarze Schuhe mit schwarzen Sohlen

Eine Anwohnerin reagierte schnell und löschte den Brand eigenständig mit einem Wassereimer. Durch das umsichtige und schnelle Handeln des Zeugen sowie der Nachbarin konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Hecke wurde bei dem Brand beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den flüchtigen Personen an die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

