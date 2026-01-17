Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gewässserverunreinigung in der Leine
Eichsfeld (ots)
Mit Beginn der Schneeschmelze gelangte am Freitag ein ölige Substanz in das Auffangbecken des Gewerbegebietes Nord in Leinefelde. Von dort gelangte die ölige Substanz weiter in die Leine und verursachte einen leichten öligen Film auf der Wasseroberfläche, welcher dort kurz nach 20:00 Uhr bemerkt wurde. Durch die Feuerwehr wurden Ölsperren errichtet. Es wurden Gewässerproben entnommen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Gewässerverunreinigung gegen unbekannt.
