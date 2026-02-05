PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW in Pasewalk

Pasewalk (ots)

Am 05.02.2026 kam es gegen 03:00 Uhr in der Haußmannstraße in Pasewalk zum Brand eines PKW. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet in der Nacht ein VW aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch den Vollbrand des Fahrzeugs wurde ein danebenstehender Mercedes-Transporter ebenfalls beschädigt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen, der VW ist jedoch vollständig ausgebrannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ein technischer Defekt wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen und es wird wegen des Verdachtes der vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt.

Durch den Brand entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-224, an die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

