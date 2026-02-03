Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Baumberührung unter Alkoholeinfluss

Görmin Peenetal/Loitz (ots)

Am 03.02.2026, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der L 261, zwischen Klein Zastrow und Groß Zastrow, ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 41-jähriger Deutscher aus ungeklärter Ursache mit seinem Renault Megane nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wies keine sichtbaren Verletzungen auf, schien jedoch unter Schock gestanden zu haben. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 0,62 Promille in der Atemluft. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Pkw musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme aus dem Straßengraben gehoben werden, Verkehrsbeeinträchtigungen waren jedoch nicht zu beklagen. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell