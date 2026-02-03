PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Verkehrsunfall mit Baumberührung unter Alkoholeinfluss

Görmin Peenetal/Loitz (ots)

Am 03.02.2026, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der L 261, 
zwischen Klein Zastrow und Groß Zastrow, ein Verkehrsunfall. 
Nach ersten Erkenntnissen kam ein 41-jähriger Deutscher aus 
ungeklärter Ursache mit seinem Renault Megane nach rechts von der 
Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum. Der 
Fahrzeugführer wies keine sichtbaren Verletzungen auf, schien jedoch 
unter Schock gestanden zu haben. 
Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 
0,62 Promille in der Atemluft.
Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des 
Straßenverkehrs eingeleitet. 
Der Pkw musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme aus dem 
Straßengraben gehoben werden, Verkehrsbeeinträchtigungen waren jedoch
nicht zu beklagen. 
Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

