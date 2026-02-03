PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

PHR Pasewalk (ots)

Am Montagabend, dem 02.02.2026, gegen 17:25 Uhr meldete ein Anwohner über den Notruf der integrierten Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald einen Brand eines Reihenhauses in der Kupferstraße Penkun.

Die dort wohnhafte vierköpfige Familie aus Polen war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Die Bewohner der beiden angrenzenden Einfamilienhäuser wurden durch die eingesetzten Feuerwehren schnell evakuiert.

Der durch den Brand und die Löscharbeiten entstandene Schaden wird gegenwärtig auf etwa 50.000 Euro geschätzt. An den Nachbargebäuden entstand kein Sachschaden.

Im Einsatz waren 13 Fahrzeuge mit ca. 60 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Penkun, Storkow, Sommersdorf, Wollin/Friedefeld, Krackow, Grambow/Ladenthin, Löcknitz. Die ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung musste vor Ort nicht aktiv werden, da keine Personen zu Schaden kamen.

Die Ursache des Brandes ist gegenwärtig noch unklar. Hinweise auf eine Straftat liegen ebenfalls noch nicht vor. Für die weiteren Ermittlung ist der Einsatz eines Brandursachenermittler angeordnet.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 16:54

    POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

    Züssow (LK VG) (ots) - Am 02.02.2026 ereignete sich gegen 15:15 Uhr in der Ortschaft Wrangelsburg (Landkreis V-G, Amt Züssow) ein Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 50jährige Fahrer eines PKW Smart übersah in der Schwedenstraße den vorfahrtsberechtigten 33jährigen Fahrer eines PKW VW. Die winterlichen Witterungsbedingungen erschwerten zusätzlich das Bremsmanöver, so dass der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:39

    POL-NB: Zeugen gesucht - Unbekannte Täter entwendeten rund 50 Absperrgitter in Heringsdorf

    Insel Usedeom (ots) - Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände im Bansiner Landweg in Heringsdorf rund 50 sogenannte Absperrschrankengitter entwendet. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zu dem Gelände, auf dem die Absperrgitter gelagert waren, und transportierten diese ab. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren