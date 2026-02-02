PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Unbekannte Täter entwendeten rund 50 Absperrgitter in Heringsdorf

Insel Usedeom (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände im Bansiner Landweg in Heringsdorf rund 50 sogenannte Absperrschrankengitter entwendet. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zu dem Gelände, auf dem die Absperrgitter gelagert waren, und transportierten diese ab. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass hierfür ein LKW oder ein Anhänger mit entsprechender Ladefläche genutzt wurde.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern oder möglichen Tatfahrzeugen im Raum Heringsdorf geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 / 279-224, über die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
