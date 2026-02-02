PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Züssow (LK VG) (ots)

Am 02.02.2026 ereignete sich gegen 15:15 Uhr in der Ortschaft Wrangelsburg (Landkreis V-G, Amt Züssow) ein Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 50jährige Fahrer eines PKW Smart übersah in der Schwedenstraße den vorfahrtsberechtigten 33jährigen Fahrer eines PKW VW. Die winterlichen Witterungsbedingungen erschwerten zusätzlich das Bremsmanöver, so dass der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte. Durch die Kollision kam der PKW Smart von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Grundstückszaun zusammen. Die 50jährige Frau sowie ihr 6jähriges Kind, welches im PKW mitfuhr, wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Auch der 33jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt, blieb aber vor Ort. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden eigenverantwortlich geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

