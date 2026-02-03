PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kuscheltierautomat aufgebrochen

Friedland (ots)

Mit dem Greifarm ein Kuscheltier aus dem Automaten zu erwischen, ist ein echtes Geschicklichkeits- und Glücksspiel. Bei einem Automaten in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Friedland hatte wohl jemand nicht so viel Geduld: Der Automat wurde mutmaßlich im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag aufgebrochen. Mehrere Plüschtiere im Wert von etwa 300 Euro hat der Täter mit der bloßen Hand stehlen können. Der Sachschaden beträgt mindestens 100 Euro.

Vor Ort hat die Polizei mehrere Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung.

Hinweise zu der Tat bzw. dem Täter nimmt die Polizei Friedland unter 039601 / 300224 entgegen oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

