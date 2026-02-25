PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Jugendliche greifen Busfahrer an.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße kam es am Dienstagmorgen (24.02.2026) gegen 7 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem Busfahrer. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem Busfahrer und den beiden Jungen, weil ein defektes Busticket eingezogen werden sollte. Der 54-Jährige forderte die Jugendlichen auf, den Bus zu verlassen. Als sie dem nicht nachkamen, verließ der Mann seine Fahrerkabine und schob die Jungen aus dem Bus.

Einer der Jungen bespuckte ihn offenbar daraufhin. Der 54-Jährige folgte ihnen und wollte sie zur Rede stellen. Im weiteren Verlauf wurde der Busfahrer von den Jugendlichen geschlagen und gegen den Kopf getreten, als er bereits am Boden lag. Der genaue Ablauf ist noch unklar.

Anschließend rannten die beiden Jungen in Richtung Kronenplatz davon. Der Mann aus Rinteln erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnten die Personalien der minderjährigen Jungen (13 und 15 Jahre) aus Lage schnell festgestellt werden. Die Ermittlungen im Kriminalkommissariat 6 dauern an: Zeugen, die das komplette Tatgeschehen beobachtet haben und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:43

    POL-LIP: Detmold. Parkautomat angegangen.

    Lippe (ots) - Auf einem Parkplatz in der Straße Neustadt versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum 09. - 24.02.2026 einen Parkautomaten aufzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht das Schloss zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro. Wer Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Parkautomaten geben kann, informiert bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2. ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:43

    POL-LIP: Lage-Heiden. Versuchter Einbruch in Gaststätte.

    Lippe (ots) - In der Marktstraße versuchten bislang Unbekannte zwischen dem frühen Montagmorgen und Dienstagnachmittag (23./24.02.2026) über ein Fenster in eine Gaststätte einzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht, dieses zu öffnen und in die Räumlichkeiten zu gelangen. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:42

    POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruchsversuch misslingt.

    Lippe (ots) - Dank einer Kamera an seinem Haus, bemerkte ein Bewohner in der Schulstraße, dass ein Unbekannter am Dienstagabend (24.02.2026) gegen 19.40 Uhr versuchte in sein Reihenhaus einzubrechen. Er hebelte an der Terrassentür, ließ dann jedoch von seinem Versuch ab und flüchtete. Der Einbrecher war männlich, etwa 50 - 70 Jahre alt, hatte eine Stirnglatze und trug eine weiße Winterjacke, eine dunkle Hose und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren