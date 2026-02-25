Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Jugendliche greifen Busfahrer an.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße kam es am Dienstagmorgen (24.02.2026) gegen 7 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem Busfahrer. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem Busfahrer und den beiden Jungen, weil ein defektes Busticket eingezogen werden sollte. Der 54-Jährige forderte die Jugendlichen auf, den Bus zu verlassen. Als sie dem nicht nachkamen, verließ der Mann seine Fahrerkabine und schob die Jungen aus dem Bus.

Einer der Jungen bespuckte ihn offenbar daraufhin. Der 54-Jährige folgte ihnen und wollte sie zur Rede stellen. Im weiteren Verlauf wurde der Busfahrer von den Jugendlichen geschlagen und gegen den Kopf getreten, als er bereits am Boden lag. Der genaue Ablauf ist noch unklar.

Anschließend rannten die beiden Jungen in Richtung Kronenplatz davon. Der Mann aus Rinteln erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnten die Personalien der minderjährigen Jungen (13 und 15 Jahre) aus Lage schnell festgestellt werden. Die Ermittlungen im Kriminalkommissariat 6 dauern an: Zeugen, die das komplette Tatgeschehen beobachtet haben und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

