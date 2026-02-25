PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Versuchter Einbruch in Gaststätte.

Lippe (ots)

In der Marktstraße versuchten bislang Unbekannte zwischen dem frühen Montagmorgen und Dienstagnachmittag (23./24.02.2026) über ein Fenster in eine Gaststätte einzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht, dieses zu öffnen und in die Räumlichkeiten zu gelangen. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:42

    POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruchsversuch misslingt.

    Lippe (ots) - Dank einer Kamera an seinem Haus, bemerkte ein Bewohner in der Schulstraße, dass ein Unbekannter am Dienstagabend (24.02.2026) gegen 19.40 Uhr versuchte in sein Reihenhaus einzubrechen. Er hebelte an der Terrassentür, ließ dann jedoch von seinem Versuch ab und flüchtete. Der Einbrecher war männlich, etwa 50 - 70 Jahre alt, hatte eine Stirnglatze und trug eine weiße Winterjacke, eine dunkle Hose und ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:40

    POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Sachbeschädigung im Schulgarten.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 05. - 19.02.2026 beschädigten bislang Unbekannte im Schulgarten einer Schule in der Straße Weinkamp eine Gartenhütte, ein Hochbeet, ein Gartentor, einen Baum sowie einen Zaun. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6. Pressekontakt: Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren