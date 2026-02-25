POL-LIP: Lage-Heiden. Versuchter Einbruch in Gaststätte.
Lippe (ots)
In der Marktstraße versuchten bislang Unbekannte zwischen dem frühen Montagmorgen und Dienstagnachmittag (23./24.02.2026) über ein Fenster in eine Gaststätte einzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht, dieses zu öffnen und in die Räumlichkeiten zu gelangen. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
