Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide/Lage-Hörste. Stark alkoholisierter LKW-Fahrer dank Zeugenhinweis gestoppt.

Lippe (ots)

Am Montagvormittag (23.02.2026) gegen 9.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen auffälligen LKW-Fahrer, der auf der Augustdorfer Straße in Pivitsheide deutliche Schlangenlinien fuhr. Im Bereich der Teutoburger-Wald-Straße in Hörste trafen die Einsatzkräfte auf den LKW, der mehrfach über die Mittellinie fuhr und in den Kurven massiv beschleunigte. Die Polizeibeamten stoppten den LKW, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Bereits beim Aussteigen schwankte der Fahrer merklich und auch im anschließenden Gespräch zeigten sich Anzeichen dafür, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest schlug mit über 3 Promille eindeutig an. Auf der Polizeiwache wurde dem 37-jährigen Mann aus Polen eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

