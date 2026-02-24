PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide/Lage-Hörste. Stark alkoholisierter LKW-Fahrer dank Zeugenhinweis gestoppt.

Lippe (ots)

Am Montagvormittag (23.02.2026) gegen 9.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen auffälligen LKW-Fahrer, der auf der Augustdorfer Straße in Pivitsheide deutliche Schlangenlinien fuhr. Im Bereich der Teutoburger-Wald-Straße in Hörste trafen die Einsatzkräfte auf den LKW, der mehrfach über die Mittellinie fuhr und in den Kurven massiv beschleunigte. Die Polizeibeamten stoppten den LKW, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Bereits beim Aussteigen schwankte der Fahrer merklich und auch im anschließenden Gespräch zeigten sich Anzeichen dafür, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest schlug mit über 3 Promille eindeutig an. Auf der Polizeiwache wurde dem 37-jährigen Mann aus Polen eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
  • 24.02.2026 – 10:40

    POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Sachbeschädigung im Schulgarten.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 05. - 19.02.2026 beschädigten bislang Unbekannte im Schulgarten einer Schule in der Straße Weinkamp eine Gartenhütte, ein Hochbeet, ein Gartentor, einen Baum sowie einen Zaun. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6. Pressekontakt: Polizei ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 07:41

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Korrektur U-Haft: Ladendiebe erwischt und vorläufig festgenommen.

    Lippe (ots) - Zwei Männer aus Georgien wurden am Samstagmittag (21.02.2026) gegen 13 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hoffmannstraße erwischt. Sie entwendeten Männerkleidung im Wert von rund 650 Euro. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und rief die Polizei. Die 46- und 37-jährigen Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden wegen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:01

    POL-LIP: Oerlinghausen. Zeuge nach Verkehrsunfall gesucht.

    Lippe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in der Rathausstraße am Mittwochmorgen (18.02.2026) sucht die Polizei einen spezifischen Zeugen. Gegen 06:50 Uhr touchierte ein Linienbus einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Sprinter. Der Busfahrer wurde erst zwei Haltestellen nach der Unfallstelle von einem bislang unbekannten Passanten auf den Schaden an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht. Da dieser Passant ein wichtiger ...

    mehr
