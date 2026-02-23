PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zeuge nach Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Rathausstraße am Mittwochmorgen (18.02.2026) sucht die Polizei einen spezifischen Zeugen. Gegen 06:50 Uhr touchierte ein Linienbus einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Sprinter. Der Busfahrer wurde erst zwei Haltestellen nach der Unfallstelle von einem bislang unbekannten Passanten auf den Schaden an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht. Da dieser Passant ein wichtiger Zeuge für die Klärung des Hergangs ist, wird er gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

