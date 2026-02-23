Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Handwerker-Bulli aufgebrochen.

Lippe (ots)

Ein VW Transporter, der im Allensteiner Weg parkte, war zwischen Freitagmittag und Samstagvormittag (20./21.02.2026) das Ziel von Dieben. Sie schlugen eine Scheibe des Wagens ein und durchsuchten den Innenraum nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Fahrer des Autos hatte gut vorgesorgt und sein Werkzeug über Nacht aus dem Bulli entfernt, um einen möglichen Diebstahl zu verhindern. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugaufbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

