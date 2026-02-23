POL-LIP: Oerlinghausen. Diebstahl eines VW Golf.
Lippe (ots)
Im Zeitraum 16./17.02.2026 (22 - 8 Uhr) wurde ein schwarzer VW Golf gestohlen, der in der Sennestraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Das Auto war nicht zugelassen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090.
