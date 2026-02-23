Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zwei Wohnhäuser von Einbrechern angegangen.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (21.02.2026) gegen 20.15 Uhr versuchten Einbrecher ein Fenster an einem Einfamilienhaus im Kluckhofer Weg in Voßheide aufzuhebeln. Eine Bewohnerin bemerkte die verdächtigen Geräusche und machte durch Licht auf ihre Anwesenheit aufmerksam. Daraufhin stoppten die Einbrecher ihr Vorhaben und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ebenfalls am Samstagabend (21.02.2026) zwischen 19.15 und 21.45 Uhr waren Einbrecher jedoch in der Birkenkampstraße in Wahmbeck erfolgreich. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster, um sich Zutritt in ein Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Beute. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Als die Bewohner nach Hause zurückkehrten, flüchtete ein männlicher Täter über ein Fenster aus dem Haus, stieg in einen weißen PKW, der in Richtung Lemgo davonfuhr. Er konnte wie folgt beschriebe werden: ca. 1,70 - 1,80 m groß, schmale/sportliche Statur, dunkel gekleidet, trug eine Mütze oder Kapuze. Bei dem Fluchtwagen könnte es sich um einen SUV gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

