PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zwei Wohnhäuser von Einbrechern angegangen.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (21.02.2026) gegen 20.15 Uhr versuchten Einbrecher ein Fenster an einem Einfamilienhaus im Kluckhofer Weg in Voßheide aufzuhebeln. Eine Bewohnerin bemerkte die verdächtigen Geräusche und machte durch Licht auf ihre Anwesenheit aufmerksam. Daraufhin stoppten die Einbrecher ihr Vorhaben und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ebenfalls am Samstagabend (21.02.2026) zwischen 19.15 und 21.45 Uhr waren Einbrecher jedoch in der Birkenkampstraße in Wahmbeck erfolgreich. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster, um sich Zutritt in ein Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Beute. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Als die Bewohner nach Hause zurückkehrten, flüchtete ein männlicher Täter über ein Fenster aus dem Haus, stieg in einen weißen PKW, der in Richtung Lemgo davonfuhr. Er konnte wie folgt beschriebe werden: ca. 1,70 - 1,80 m groß, schmale/sportliche Statur, dunkel gekleidet, trug eine Mütze oder Kapuze. Bei dem Fluchtwagen könnte es sich um einen SUV gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:19

    POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Über Terrassentür in Wohnhaus eingestiegen.

    Lippe (ots) - In der Straße Im Reiher nutzten Einbrecher am Freitag (20.02.2026) zwischen 17.15 und 20.15 Uhr die Abwesenheit der Bewohner, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Augenscheinlich stiegen sie über die Terrassentür ins Haus ein. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, steht noch ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:17

    POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Bargeld bei Einbruch gestohlen.

    Lippe (ots) - In der Straße Hestrup verschafften sich Einbrecher am Samstagabend (21.02.2026) zwischen 18.30 und 22.40 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Gestohlen wurde mindestens etwas Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter (05231) 6090 Hinweise zum Wohnungseinbruch geben können. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:10

    POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Wohnungseinbruchsversuch scheitert.

    Lippe (ots) - Am Samstag (21.02.2026) versuchten bislang Unbekannte zwischen 15 und 17.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bussardweg einzubrechen. Die Hebelversuche an einem Fenster und einer Tür scheiterten jedoch. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren