Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Spuckattacke auf Mitarbeiter der DB Sicherheit

55-Jähriger vorläufig festgenommen

München (ots)

Am Donnerstagmorgen (12. Februar) gegen 07:55 Uhr kam es am Ausgang Bayerstraße des Münchner Hauptbahnhofs zu einem Polizeieinsatz wegen eines Angriffs auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit. Ein 55-jähriger, wohnsitzloser deutscher Staatsangehöriger spuckte zwei Mitarbeitern der DB Sicherheit (21 und 18 Jahre alt) aus kurzer Distanz ins Gesicht, nachdem diese eine Hausrechtsmaßnahme durchgesetzt hatten. Die Leitstelle der Deutschen Bahn Sicherheit forderte daraufhin Unterstützung der Bundespolizei an. Beim Eintreffen der Streife der Bundespolizei war der Mann bereits durch die beiden Sicherheitsmitarbeiter am Boden fixiert und gefesselt. Die anschließende Sachverhaltsaufnahme ergab, dass der 55-Jährige zuvor auf einer Treppe am Ausgang Bayerstraße saß und dabei war, sich eine mit Cannabis gefüllte Zigarette herzustellen. Da der Konsum von Cannabis in Bahnhöfen verboten ist, wurde er zunächst des Ortes verwiesen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und wurde daraufhin durch die Mitarbeiter der DB Sicherheit vom Bereich weggeführt. Währenddessen zeigte der Mann lautstarkes aggressives Verhalten und spuckte den beiden Beschäftigten ins Gesicht.

Durch den Vorfall wurde niemand sichtbar verletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Nach telefonischer Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde auf eine Blutentnahme verzichtet; der 55-Jährige wurde im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell