Bundespolizeidirektion München: S-Bahn touchiert Bagger - geringer Sachschaden

Dombühl (ots)

Am Dienstagmittag (10. Februar) geriet ein Bagger im Bereich des Bahnhofes Dombühl in den Gleisbereich. Eine herannahende S-Bahn kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und touchierte den Bagger. Es entstand geringer Sachschaden.

Gegen 10:30 Uhr wurde der Bundespolizei nahe des Bahnhofes Dombühl eine Kollision zwischen einem Bagger und einer S-Bahn gemeldet. Ermittlungen ergaben, dass ein 43-jähriger Kroate mit einem Radlader auf dem Gelände der Deutschen Bahn mit Erdarbeiten beschäftigt war. Beim Wenden ragte er mit dem Heck in den Gleisbereich. Eine S-Bahn fuhr zu diesem Zeitpunkt mit 55 km/h auf Gleis 1 in Richtung Schnelldorf. Der 53-jährige deutsche Triebfahrzeugführer leitete bei Erkennen des Hindernisses unverzüglich eine Schnellbremsung ein, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen.

Die S-Bahn wies augenscheinlich lediglich Schäden an der Außenverkleidung sowie eine verzogene Trittleiter vorne rechts auf. Bei dem Radlader wurde die Stoßstange und der Lüfter samt Abdeckung hinten rechts beschädigt. Die Höhe der Sachschäden muss noch ermittelt werden. Es kam zu einer Gleissperrung zwischen 10:46 Uhr und 12:30 Uhr.

Weder die zehn Fahrgäste, noch der Triebfahrzeugführer oder der Baggerfahrer wurden verletzt.

Die Bundespolizei hat gegen den Kroaten Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

