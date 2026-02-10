Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Mehrere Tausend Euro Schaden // Diebstahl im S-Bahn-Betriebswerk
München (ots)
In der Zeit von Samstag (7. Februar) bis Montagvormittag (9. Februar) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vom S-Bahn-Betriebswerk in Steinhausen mehrere Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Ein 40-jähriger Mitarbeiter einer Metallbaufirma bemerkte am Montag (9. Februar) gegen 12:00 Uhr, dass aus einem Container mehrere Werkzeuge im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet worden waren. Der Container stand in diesem Zeitraum auf dem Gelände des Betriebswerks in Steinhausen. Zudem fehlten mehrere Deckenleuchten einer Baufirma, die zusammen einen Wert von ca. 14.000 Euro haben. Darüber hinaus eigneten sich der bzw. die Täter Buntmetallkabel der Deutschen Bahn im Wert von ca. 28.000 Euro an, die ebenfalls auf dem Gelände lagerten. Wie die entwendeten Gegenstände abtransportiert wurden und wie der bzw. die unbekannten Täter in den Container gelangten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese übernahm die Bundespolizei, die am Tatort Spuren sicherte.
Die Bundespolizeiinspektion München bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 089 515550 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
