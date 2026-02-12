Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei anlässlich 62. MSC im Einsatz // Bundespolizei verstärkt unterwegs
München (ots)
Vom 13. bis 15. Februar 2026 findet die 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) statt. Die Bundespolizei wird zu den Spitzenzeiten in ihrem bahnpolizeilichen Zuständigkeitsbereich mit verstärkten Kräften im Einsatz sein. Am kommenden Wochenende werden deutlich mehr Bundespolizistinnen und Bundespolizisten als gewohnt in Münchens S-Bahnen, Bahnhöfen und Haltepunkten unterwegs sein. Hierfür werden die in München ansässigen Stammkräfte durch Beamte aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen unterstützt. Zu den Schwerpunktzeiten werden sich am Samstag (14. Februar) rund 280 Beamtinnen und Beamte gleichzeitig im Einsatz befinden.
Ein besonderer Fokus liegt neben dem Hauptbahnhof, dem Ostbahnhof und dem Bahnhof München-Pasing auch auf der S-Bahn-Stammstrecke mit den Haltepunkten Hackerbrücke, Karlsplatz (Stachus) und Marienplatz. "Oberste Priorität hat für uns die Sicherheit aller Nutze-rinnen und Nutzer der Bahn sowie der Bahnanlagen", betont der Einsatzleiter, Leitender Polizeidirektor Steffen Quaas. Seine Einsatzkräfte sind "bestens vorbereitet". LtdPD Quaas weist zudem darauf hin, dass es Aufgabe der Bundespolizei ist, sowohl den Teilnehmenden der Demonstrationen als auch allen weiteren Reisenden eine sichere An- und Abreise sowie einen sicheren Aufenthalt im Bahnbereich zu gewährleisten. Fahrgäste dürfen ein freundliches, transparentes und professionelles Auftreten der Beamtinnen und Beamten erwarten.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell