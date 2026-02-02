Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Hinweise nach Einbruch in Einfamilienhaus

Voerde (ots)

In der Zeit von Samstag, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 14:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Alexanderstraße ein.

Die Täter gelangten auf die Rückseite des Gebäudes und brachen dort gewaltsam die Terrassentür auf. Im Objekt durchsuchten sie die Wohnräume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Anschließend verließen sie das Haus wieder durch die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum gemacht haben, sich telefonisch an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/ 622-0 zu wenden.

EG/Ref. 260201-1500

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell