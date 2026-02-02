Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Einbruch in Zweifamilienhaus - Oldtimer gestohlen

Hünxe (ots)

In der Zeit von Freitag, den 30.01.2026, 10 Uhr bis Samstag, 31.01.2026, 14:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in ein Zweifamilienhaus auf der Gahlener Straße.

Die Unbekannten drangen durch das Einschlagen von zwei Fenstern in das Innere des Hauses ein, durchsuchten es und stahlen im Weiteren Schmuck und einen Oldtimer, welcher unter einem am Haus angrenzenden Carport abgestellt war.

Bei dem Oldtimer handelt es sich um einen Porsche 911 in weiß aus dem Jahr 1985. Da das Fahrzeug abgemeldet war, war es mit keinen Kennzeichen versehen.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wem sind im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Oldtimers geben?

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 260131-1600

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell