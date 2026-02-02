PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Einbruch in Zweifamilienhaus - Oldtimer gestohlen

Hünxe (ots)

In der Zeit von Freitag, den 30.01.2026, 10 Uhr bis Samstag, 31.01.2026, 14:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in ein Zweifamilienhaus auf der Gahlener Straße.

Die Unbekannten drangen durch das Einschlagen von zwei Fenstern in das Innere des Hauses ein, durchsuchten es und stahlen im Weiteren Schmuck und einen Oldtimer, welcher unter einem am Haus angrenzenden Carport abgestellt war.

Bei dem Oldtimer handelt es sich um einen Porsche 911 in weiß aus dem Jahr 1985. Da das Fahrzeug abgemeldet war, war es mit keinen Kennzeichen versehen.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wem sind im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Oldtimers geben?

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 260131-1600

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 15:01

    POL-WES: Wesel - Polizei sucht Hinweise nach Unfall

    Wesel (ots) - Ein 63-jähriger Pedelecfahrer aus Wesel befuhr am 30.01.2026 gegen 10:30 Uhr die Julius-Leber-Straße aus Richtung Sportplatz kommend in Richtung Ortskern Lackhausen. Hier kam ihm ein schwarzer PKW entgegen, der die Fahrradstraße augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Der Pedelecfahrer wurde von dem linken Außenspiegel des PKW berührt und kam dabei zu Fall. Hierbei zog er sich leichte ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:44

    POL-WES: Schermbeck - Einbrecher überrascht - Polizei sucht Zeugen

    Schermbeck (ots) - Am gestrigen Abend brach eine unbekannte männliche Person gegen 19:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Am Alten Friedhof ein. Als die 29- jährige Bewohnerin ihre Wohnung betrat, stellte sie einen unbekannten Mann mit Taschenlampe in einem der Wohnräume fest. Dieser erblickte die Bewohnerin und flüchtete durch das Küchenfenster an der Gebäuderückseite in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren