Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Hinweise nach Unfall

Wesel (ots)

Ein 63-jähriger Pedelecfahrer aus Wesel befuhr am 30.01.2026 gegen 10:30 Uhr die Julius-Leber-Straße aus Richtung Sportplatz kommend in Richtung Ortskern Lackhausen.

Hier kam ihm ein schwarzer PKW entgegen, der die Fahrradstraße augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr.

Der Pedelecfahrer wurde von dem linken Außenspiegel des PKW berührt und kam dabei zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Tesla Model 3 mit Städtekennung aus Wesel gehandelt haben. Dieser wurde von einer 20-25 Jahre alten männlichen Person geführt.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/260130-1137

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

