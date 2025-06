Tuttlingen (ots) - Am Samstagmorgen ist es in der Meßkircher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 06:00 Uhr kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem auf Höhe der Hausnummer 45 am Fahrbahnrand geparkten silbernen BMW 1er und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um ...

