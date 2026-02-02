Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Kupferkabel gestohlen

Polizei sucht Hinweise

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte Täter haben von einem Solarpark an den Straßen Am Hoschenhof/Terniepenweg Kabel gestohlen.

Die Tatzeit liegt zwischen dem 29.01.26 (12:00 Uhr) bis zum 01.02.2026 (09:30 Uhr). Die Unbekannten durchtrennten alle Kupferkabel der in Reihen aufgestellten Solarpanele und nahmen die abgeschnittenen Kabel von dem umzäunten Gelände mit. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Zum Abtransport der Kabel müssen sie mutmaßlich ein Fahrzeug genutz haben. Möglicherweise sind sie dabei von Zeugen beobachtet worden. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, unter Tel.: 02841 / 171-0.

